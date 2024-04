Olimpiji ni šlo, Celjani naredili nov korak proti lovoriki

Nogometaši Olimpije so z remijem proti do tega kroga zadnjeuvrščeni ekipi prvenstvene lestvice bržkone izgubili realne možnosti, da bi še lahko upali na obrambo naslova državnega prvaka. S tekmo manj za vodilnimi Celjani zdaj zaostajajo 12 točk, kar je bržkone prevelik zaostanek, da bi ga lahko izničili.

Proti Radomljanom, ki jih je prvič vodil Darjan Slavic in ki so osvojili pomembno točko, s katero so zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi goli vsaj do četrtka na predzadnjem mestu prehiteli Aluminij, so prikazali dva različna polčasa. V prvem so bili precej boljši tekmec, imeli so številne priložnosti, v drugem pa so razočarali svoje navijače in ostali brez polnega izkupička.

Prva liga Telemach, 30. kolo :

Maribor – Mura 5:0 (brez gledalcev; Soudani 20., 24., Jakupović 68., 73., Božić 70.)

Celje – Bravo Kostel 2:1 (600; Edmilson 43., Prucev 52.; Pečar 63.)

Domžale – Rogaška 0:1 (350; Thalisson 4.)

Olimpija – Kalcer Radomlje 2:2 (500; Durdov 9., Elšnik 54., 11-m; Malenšek 38., Dobrovoljc 78.)

Koper – Aluminij (četrtek, 16.45)

Vrstni red: Celje 69, Olimpija 57, Maribor 52, Bravo Kostel 42, Koper 38, Mura 34, Domžale in Rogaška po 32, Kalcer Radomlje in Aluminij po 26.

Tudi po doseženem golu so domači nadaljevali pritisk

Maloštevilni gledalci so v prvem polčasu gledali igro na en gol. Ljubljančani so bili od samega začetka gospodarji igrišča, že po prvem polčasu bi glede na priložnosti lahko izdatno vodili. Povedli so v deveti minuti, ko je Nemanja Motika prodrl po levi strani, zavrnil žogo v sredino, kjer jo Diogo Costa ni dobro zadel, a je vseeno prišla do Ivana Durdova, ki jo je s podplatom poslal mimo vratarja Emila Velića.

Tudi po doseženem golu so domači nadaljevali pritisk. Vrstili so nevarne akcije, pri tem pa bili tudi nepazljivi. Gola Raula Florucza in Durdova so jim sodniki razveljavili, Motika, Durdov, Florusz pa so zamudili še nekaj lepih priložnosti za povišanje vodstva. In sledila je kazen. Gosti so praktično v prvem napadu, po katerem so prišli pred ljubljanska vrata, izenačili. Tin Hrvoj je prodrl po desni strani, streljal, vratar Matevž Vidovšek je žogo nekoliko nespretno odbil, prišla je točno na nogo Mateja Malenška, ki jo je le potisnil v mrežo.

Koprčani (v rumenem) bodo sprejeli izziv v zadnji tekmi 30. kola SNL. FOTO: Aleksander Golob/FC Koper

V drugi polčas ljubljanska ekipa ni šla tako napadalno kot v prvega, a je vseeno hitro vnovič povedla. V 52. minuti je Timi Max Elšnik izvedel prosti strel, žoga je v roko zadela Uroša Koruna, po posredovanju Vara pa je Elšnik dobil priložnost še z enajstmetrovke, izvedel jo je zanesljivo. V 60. minuti so sodniki zaradi nedovoljenega položaja razveljavili še en gol Durdova, tri minute pozneje pa bi lahko Radomljani izenačili. Po lepi akciji je Hrvoj prišel do strela, a žogo poslal čez gol.

Sledila je priložnost Dioga Pinta, še lepšo je v 72. zapravil Admir Bristrić, ki je sam pritekel pred vratarja, a streljal v zunanji del mreže. Radomljani, ki so prevzeli pobudo, so trikrat nevarno zagrozili s streli od daleč, vselej je bil na mestu Vidovšek. Vselej je žogo odbil v kot, po zadnjem od teh treh so gosti spet izenačili, strelec gola je bil z glavo Gaber Dobrovoljc. Do konca se izid ni več spremenil, obe ekipi sta kazali željo po tretjem golu, imeli nekaj polpriložnosti, a delitve točk niso preprečili.