Med nominiranci tudi Aleksander Čeferin in Vojna za nogomet

Znani so nominiranci za letošnje televizijske nagrade emmy v športni industriji. Zmagovalce bodo razglasili 21. maja v dvorani Jazz at Lincoln Center v New Yorku, med nominiranci pa je tudi zanimiva dokumentarna serija televizije Apple TV+ z naslovom Superliga: Vojna za nogomet (Super League: The war for football).

Glavna vloga v seriji pripada predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandru Čeferinu, zgodba pa govori o uporu dvanajstih bogatih evropskih klubov v aprilu 2021, odzivu Čeferina in Uefe ter hitremu sesutju projekta t. i. superlige.

Dokumentarec Superliga: Vojna za nogomet je nominiran v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji za izstopajoči dokumentarec in v kategoriji za izstopajoče posebne učinke.