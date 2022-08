Olimpijin sladki fant navdušil Alberta Riero

V nadaljevanju preberite:

V prekrasnem nogometnem večeru, ki je imel povprečnih le prvih dvajset minut igre, so na skoraj polni Bonifiki (3600 gledalcev) na svoj račun prišli nogometni navdušenci. Visok ritem, številne priložnosti in razburljive akcije nikogar niso pustile ravnodušnega. V gostujočem znova odlično usklajenemu in vodenemu orkestru je zvezdniška vloga pripadla »stratosferičnemu« Konjičanu Svitu Sešlarju, kot je označil igro svojega mladega varovanca trener Albert Riera.