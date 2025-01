Olimpijo s španskim vojskovodjo, ki mu slepo zaupajo, bo težko ustaviti

V nadaljevanju preberite:

V prvem delu nogometnega prvenstva je Olimpija postavljala šampionske temelje, od jutri naprej, ko bo v Stožicah v prvi letošnji ligaški tekmi gostila Primorje, jih bo utrjevala. Ali bo 24. maja, ko bo zadnje dejanje 34. prvenstva v samostojni Sloveniji, dvignila roke zmagoslavje, bo v veliki meri odvisno prav od zeleno-belih in manj od največjih tekmecev.

Ljubljančanom kaže dobro: tudi zadnji naslov, leta 2023, so osvojili pod vodstvom španskega trenerja, zdaj celjskega Aberta Riero. Po polovici prvenstva so bili prvi, toda s še krepko zajetnejšo prednostjo točk, saj so Celjani zaostajali z 31:44. Zdajšnja razlika je manjša, toda neverjetna Olimpijina jesenska podoba je bila za tekmece nedosegljiva na igrišču.

»Pred mikrofoni lahko govorimo vsi, a potrjevati se moramo na igrišču,« je Realov učenec trener Victor Sanchez trdno na tleh in se zelo dobro zaveda, da je Olimpija najbolj zaželen plen. »Pritisk smo si ustvarili, ker smo zmagovali. Raste, ker smo uspešni, a je sestavni del našega življenja, je še dodal Madridčan, ki s svojm vodenja vliva zaupanje igralcem in navijačem pred ndaljevanjem sezone.