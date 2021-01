Palmeiras po zaslugi Lopesa do drugega južnoameriškega naslova

Finale je v 99. minuti odločil Breno Lopes. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Pokal Libertadores, finale

Nogometaši Palmeirasa so v finalu pokala Libertadores z 1:0 premagali Santos in osvojili svoji prvi južnoameriški naslov po letu 1999.Finale je gostil stadion Maracana. Šlo je za odločitev o zmagovalcu tekmovanja za leto 2020, saj so prvotni načrti, da bo finalna tekma izvedena maja 2020, propadli zaradi pandemije novega koronavirusa.Brazilski finale je odločil rezervist Palmeirasav 99. minuti oziroma zadnji minuti sodniškega dodatka. V kazenskem prostoru je pričakal podajoz desne strani in z visokim skokom žogo poslal v daljši kot.Palmeiras si je z drugim naslovom zagotovil nastop na svetovnem klubskem prvenstvu, ki se bo v Katarju začelo naslednji teden.Najuspešnejši klub v zgodovini pokala Libertadores je Independiente s 7 naslovi, najboljši brazilski klubi v tem tekmovanju pa so letošnji poraženec Santos, Gremio in Sao Paulo s 3 naslovi.Med državami ima največ lovorik Brazilija (25) pred Argentino (20) in Urugvajem (8).Palmeiras – Santos 1:0 (Lopes 99.)Weverton, Vina, Gomez, Luan, Rocha, Danilo, Roni (od 102. Melo), Ze Rafael (od 78. De Paula Carreiro), Cavalcante Veiga (od 102. Empereur), Menino (od 85. Lopes), Adriano.John, Para (od 101. Marques), Lucas Verissimo, Peres, Rocha Andrade (od 93. Carioca), Alison, Marinho, Pituca, Sandry (od 73. Braga), Soteldo Martinez, Kaio Jorge (od 93. Madson).