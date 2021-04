Pep Guardiola: Ni nemogoče, da bi nekoč pripeljali Hålanda

Pred jutrišnjim četrtfinalnim spektaklom v ligi prvakov med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund vloga favorita pripada vodilnemu moštvu angleškega prvenstva. Toda strategu domačega moštva Pepu Guardioli očitno posebne skrbi povzroča izjemni 20-letni strelec iz vrst tekmecev, Norvežan Erling Håland. Kajpak so se že razširile govorice, da bi ga bogat angleški klub lahko privabil.



»Zaenkrat še ne, saj je postavljena cena zanj (150 milijonov evrov, o. p.) za nas občutno previsoka. Toda ko se bodo pri klubu odločili, da bi za nakup koga od nogometašev odšteli vsaj 100 milijonov funtov (120 milijonov evrov), bomo začeli razmišljati o tem. Takrat ne bo nemogoč lov za igralcem, ki je res poseben. Star je le 20 let in toliko golov je že dosegel ...« je v pričakovanju jutrišnje tekme dejal Španec.

