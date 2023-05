Pep Guardiola prizemljil Erlinga Haalanda: Brez moštva mu ne bi uspelo

Andy Cole in Alan Shearer sta zgodovina, kralj je Erling Haaland. Norveški stroj za gole je proti West Hamu na rekordni 35. gol v premier league čakal 70. minut. Po koncu tekme in po prepričljivi zmagi s 3:0 (strelca sta bila še Nathan Ake 50. in Phil Foden 85.) vodilnega moštva v angleškem prvenstvu si je prislužil špalir soigralcev in drugega osebja državnih prvakov. Izjemni Haaland je zdaj v lovu za novim podvigom; zadnji napadalec, ki je zabil več golov kot on je bil Ron Davies leta 1967. Valižan je v sezoni 1966/67 zabil 37 golov v 41 tekmah.

Ob vrsti čestitk, ki jih je bil deležen komaj 22-letni strelec, je v svojem slogu rekordni dosežek varovanca pospremil še trener Pep Guaridola. »Slej ko prej bo ta rekord padel. Ali ga bo zrušil on, ali pa ne nekdo drug. Veseli smo zanj, ker je res užitek delati z njim in vsi smo srečni, ker je z nami,« je Katalonec povedal o Haalandu in ga spomnil: »Brez moštva mu ne bi uspelo. A je poseben napadalec, zaslužil si je.«

Haaland je v tejs ezoni dosegel že 51 golov, najboljši strelec je tudi v ligi prvakov z 12 goli.

Branilec naslova angleškega prvaka, ki je v premier league nanzial devet zmag, bo v torek v Madridu igral prvo polfinalno tekmo lige prvakov proti madridskemu Realu. Evropski prvak je lansko leto izločil City v četrtfinalu.