Pivo v Katarju ne bo teklo v potokih

Potem ko je svetovno prvenstvo leta 2018 potekalo v Rusiji, ki slovi kot država z izjemno visokim povpraševanjem in porabo alhokolnih pijač, bo letošnji mundial prvič v zgodovini gostila muslimanska država. Katar sicer nima tako strogih alkoholnih zakonov kot denimo sosednja Savdska Arabija, toda gostitelji prvenstva, ki bo potekalo med 21. novembrom in 18. decembrom, bodo močno omejili ponudbo piva in ostalih alkoholnih pijač, ki so praviloma na voljo med največjimi turnirji.

Alkohol bo na voljo samo pred tekmami in po zadnjem sodnikovem žvižgu, toda le izven štadionov, v navijaških središčih pa le ob točno določenem času, je poročal Reuters, ki je dobil vpogled v načrte. Alkohol sicer že zdaj ponujajo hoteli in določeni ponudniki, ki so pridobili posebno dovoljenje, a lahko denimo steklenica piva tam stane prek 17 evrov. Organizatorji mundiala obljubljajo dostopne cene, ki pa verjetno za 0,5 l piva ne bodo nižje od 7 evrov.

V dokumentu denimo tudi piše, da bosta »alkohol in techno glasba« na voljo v odročnem Doha Golf Clubu, kjer so neuporabljeno zemljišče spremenili v obzidano navijaško središče, kjer bi se lahko zbralo do 10.000 ljudi.