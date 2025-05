Po golu so se zatresla tla z magnitudo 1,74 stopnje po Richterjevi lestvici

Po zmagi Liverpoola proti Tottenhamu (5:1) in potrditvi naslova angleškega prvaka so se zatresla tla. Dobesedno. Raziskava Univerze v Liverpoolu je odkrila, da je gol Alexisa Mac Allisterja za vodstvo z 2:1 sprožil manjši potres. Navijači so tako skakali od navdušenja, da je tresenja tal doseglo magnitudo 1,74 stopnje po Richterjevi lestvici.

»Goli Liverpoola in strast njihovih navijačev so šokirali zrak. Njihovo navdušenje je bilo dobesedno dovolj, da je premaknilo zemljo,« je povedal profesor Ben Edwards, eden od vodij raziskave.

Gol Mohameda Salaha je povzročil magnitudo 1,6 po Richterjevi lestvici, gol Destinyja Udogieja 1,35, Codyja Gakpa 1,03 in Luisa Díaza 0,64.