Po slavnih dedku in očetu zabil gol za Milan še vnuk

Učinkovit 60 let po zadnjem golu dedka

Milanska družinapredstavlja eno najuspešnejših nogometnih dinastij na svetu. Kariero v majici rdeče-belega kluba s štadiona San Siro je začel pisatidavnega leta 1954, ko si je prvič nadel majico. V njej je igral nogomet dvanajst let, odlični branilec pa je v tem obdobju zabil tri gole.Še slavnejši je bil njegov sin. Član slovite generacije Milana je v klubski karieri osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, član milanske ekipe pa je bil neverjetnih 25 let (1984-2009). Tudi Paolo je bil branilec, za Milan je zabil 29 golov.Konec tedna se je vpisal med strelce v majici Milana še tretji nogometaš v rodbini Maldini. Paolov mlajši sinje bil namreč učinkovit v tekmi serie A med Milanom in. Prav Daniel je zabil prvi gol za zmago izbrancev trenerja Stefana Piolija na gostovanju v Spezii.Daniel bo, trenutno je član italijanske reprezentance U-19, svoj prvi gol pa je zabil 13 let in 179 dni od zadnjega milanskega gola očeta Paola in 60 let ter 22 dni po tem, ko je svoj zadnji gol za Milan zabil njegov dedek Cesare.