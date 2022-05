Po vijolični veselici so Koprčani znova lovci

V nadaljevanju preberite:

V Ljudskem vrtu se je začelo s solzami sreče in z njimi tudi končalo. Slovo od navijačev Maribora najboljšega strelca v zgodovini 1. SNL in nespornega junaka zadnjih 13 sezon Marcosa Tavaresa, ki bo v nedeljo po zadnjem sodnikovem žvižgu v Murski Soboti dokončno obesil kopačke na klin, je bilo prisrčno in čustveno. «Hvala lepa vsem – klubu, mestu in navijačem. Zelo sem čustven, ne vem, kaj naj pravzaprav povem. Rad vas imam, hvala lepa, ker ste me sprejeli,« je ob uradni slovesnosti tik pred tekmo 10.000 navijačev nagovoril 38-letni Tavares, o katerem največ povedo številke. Od prvega gola v 1. SNL (26. aprila 2008) do zadnjega proti proti Taboru v Sežani (23. aprila) je dosegel 211 zadetkov v vseh tekmovanjih Od tega rekordnih 159 v 1. SNL. Za Maribor je odigral 593 tekem, v soboto tudi zgodovinsko: s sinom Marcosom Tavaresom ml. skupaj na igrišču. Odslej se bo njem poimenovala tudi zahodna tribuna Ljudskega vrta.