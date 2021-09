Politik, kriminalec in nogometaš z Interpolovega seznama

Nogomet piše res čudne zgodbe, a takšne, kot jo je spisal podpredsednik države Surinam, sodijo v rubriko, saj ni res, pa je. Pri 60. letih je Brunswijk igral prvo tekmo v vlogi profesionalnega nogometaša.Toda zdajšnji politik ni le nogometni navdušenec, temveč tudi nekdanji gverilec, med drugim pa je še vedno na seznamu Interpola.V slogu najtrših diktatorjev si Brunswijk lahko privošči vse in tudi za svojo prvo profesionalno tekmo za klub, ki ga ima v lasti, OInter Moengotapoe, je izbral primerno tekmovanje. Svoje veščine je izkazal na prvi tekmi pokala pod okriljem Nogometne zveze Severne, Srednje Amerike in Karibov (CONCACAF), ki je, na primer mlajša od njega, proti Olimpiii iz Hondurasa. Igral je 53 minut, v moštvu pa je bil tudi njegov sin.Izid ni bil v ospredju, gostje so bili krepko boljši s 6:0, a Brunswijk ne bo mogel igrati povratne tekme, ker ne sme zapustiti Surinama. Na Interpolovem seznamu kriminalcev je zaradi trgovanja z drogo. V mladosti je bil tudi bančni ropar in je oče približno 50 otrokom.