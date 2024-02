Ponovno gol Benjamina Šeška, a Leipzig ni zmagal

Nogometaši Leipziga so v 21. kolu nemške bundeslige zapravili zmago na gostovanju v Augsburgu (2:2). Po golu Benjamina Šeška z glavo so v 52. minuti povedli z 2:1, v končnici pa je Lois Openda, ki je v 39. minuti zadel za 1:1, izgubil dvoboj z domačim vratarjem Finnom Dahmenom in zapravil enajstmetrovko za zmago.

Kevin Kampl in Benjamin Šeško z Leipzigom v Augsburgu nista zapravila le dveh pomembnih prvenstvenih točk v boju za naslednjo evropsko sezono, ekipa je zamudila priložnost, da samozavestno nadaljuje ligo prvakov in na krilih uspeha nastopi na tekmi osmine finala z Real Madridom. Dve novi točki bi Leipzigu v boju za ligo prvakov 2024/25, kjer sta trenutno najresnejša tekmeca Borussia Dortmund in Stuttgart, prišli še kako prav. Tudi tekmec je bil primeren, saj Augsburg proti Leipzigu ni dosegel zmage že na 15 tekmah.

Gostitelji so povedli v 35. minuti, ko je zadel Phillip Tietz, že 12. v sezoni pa je zadel tudi kapetan domačih Ermedin Demirović (60.), ki je domačim priboril dragoceno točko. Leipzig je bil na tekmi živahnejši. V prvem delu sta imela lepi priložnosti Dani Olmo (18.) in Xaver Schlager (31.). A gostje so bili tudi ranljivejši za nasprotne napade, kar je izkoristil Tietz. A hitro je Openda zadel 15. v sezoni in poravnal.

Šeško je nato v drugem delu izkoristil podajo Danija Olma in zadel z glavo, gol pa bi glede na izvedbo lahko našel prostor v nogometnih učbenikih. Šeško je bil nevaren tudi v 57. minuti, a je žogo po strelu ustavila vratnica. Novo lepo priložnost je imel Xavi Simons.

Sicer pa za celotno ligo velja dodati, da so vnovič potekali protesti proti vstopu tujih vlagateljev v ligo. »Trajnostni razvoj namesto hitrega denarja,« je pisalo na transparentu protestnikov v Augsburgu. Ti so v 24. minuti poskrbeli tudi za prekinitev, ko je na igrišče priletelo več teniških žogic, v domač kazenski prostor pa tudi zložljiv stol. V Berlinu je bila tekma prekinjena kar pol ure.