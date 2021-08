Potrjeno v Nemčiji in Angliji: Nogometne tekme niso vir okužb

Tudi britanski epidemiolog napačno ocenil vpliv nogometnih tekem

Uefa je lani prva na svetu odprla nogometne štadione in letos prva uspešno vrnila na tekme – negativno testirane – navijače. Na fotografiji prizor med derbijem Italije in Belgije v Münchnu. FOTO: Stuart Franklin/Reuters

Nemški komentatorji se sprašujejo, zakaj se ne opravičijo strokovnjaki, ki so tekme z navijači na euru 2020 povezovali z najhujšo apokalipso.



Brez opravičila populistov, ki grozijo brez posledic

Britanski premier Boris Johnson in njegova soproga Carrie med finalno tekmo eura 2020. FOTO: John Sibley/Reuters

Tekme nedavnega evropskega prvenstva v nogometu niso prinesle novih okužb s covidom-19, euro 2020 je bil odlično in varno organiziran turnir. To sporočilo prinašajo rezultati analize pristojnih organov v Nemčiji. Športne prireditve je torej mogoče varno spraviti pod streho – upoštevaje zdravstveni protokol – z navzočimi gledalci. Novica je demantirala drastične trditve nekaterih strokovnjakov v času eura 2020.Nemško ministrstvo za zdravje je ugotavljalo vpliv tekem nogometnega eura 2020 na število pozitivnih primerov koronavirusa med Bavarci in potrdilo, da euro 2020 ni pripomogel k novim okužbam s covidom v Nemčiji. Deželni urad za zdravje in varnost hrane (Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL) je potrdil le pet pozitivnih primerov med udeleženci štirih nogometnih tekem na Allianz Areni v Münchnu. Gre za tekme Nemčije s Francijo (13.000), Portugalsko (12.926) in Madžarsko (12.413) ter četrtfinale med Belgijo in Italijo (12.984).Nekateri nemški komentatorji so rojakom osvežili spomin na čas eura 2020, ko so slišali apokaliptične napovedi nemških strokovnjakov. »Na stotine ljudi se je zanesljivo okužilo s covidom in ti bodo okužili na tisoče drugih. Uefa je odgovorna za smrt veliko ljudi,« je denimo 30. junija zatrdil, nemški politik v stranki SD, strankarski strokovnjak za zdravje.Lauterbach je pisal tudi britanskemu premierjuokrog načrtovanega dneva »Freedom Day« in mu zatrdil, da gre za neuspešno potezo in da bo število pozitivnih primerov po morebitnem odprtju države kmalu začelo strmo naraščati. Notranji ministerpa je tedaj označil za neodgovorno potezo, po kateri je bilo na tekmi med Anglijo in Nemčijo v Londonu navzočih 40.000 navijačev ter izpostavil Johnsona ter predsednika UefeTudi glavni svetovalec britanske vlade za covid, profesor in epidemiolog, je med zadnjim tednom eura 2020 ocenil, da bo odprtje države kmalu botrovalo po 100.000 pozitivnim primerom dnevno in bo NHS (National Health Service, del britanskega zdravstvenega sistema) podvržen stresnemu testu.Toda v Veliki Britaniji je začelo pozneje število okužb strmo – padati! Če so jih ob koncu eura zabeležili 54.000 dnevno, so jih denimo 3. avgusta 21.000 kljub odprtju države 19. julija. Tekme eura 2020 torej niso mogle negativno vplivati na širitev okužb.Komentator nemškega tednika Zeit meni: »Lauterbach se ni opravičil za napačne napovedi, njegove apokaliptične grožnje so šle mimo brez našega odziva, toda v seštevku so naredile škodo.« In takšnih populistov je veliko povsod, tudi pri nas. Pri vplivnem nemškem spletnem portalu Sportbuzzer so objavili članek z naslovom Deželni urad LGL: Tekme EP v Münchnu niso bile vir okužb in dodali izjavo politika iz stranke CSU»Čeprav so znanstveno pridobljeni rezultati potrdili, da evropsko prvenstvo ni pripomoglo k širjenju koronavirusa, moramo ohraniti previdnost, strogo spoštovati nošenje mask in koncept higiene rok. Predvsem jeseni, ko se bodo razmere poslabšale in bo naraslo število okužb z novimi različicami,« je povedal Holetschek. Sporočilo analize je vendarle nedvoumno in spodbudno: z(PCT, ...) je možno izpeljati tudi