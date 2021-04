Prav vsi gostitelji so se opekli

Dinamo Zagreb : Villarreal 0:1 (0:1)

(Petar Stojanović za Dinamo ni dobil priložnosti s klopi)

Arsenal : Slavia Praga 1:1 (0:0)

Granada : Manchester United 0:2 (0:1)

Ajax : Roma 1:2 (1:0)

Povratne tekme bodo 15. aprila.

Alberto Moreno je bil mož odločitve v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Angleški nogometni velikan Manchester United je v četrtfinalu evropske lige v gosteh proti španski Granadi zabeležil zmago z 2:0 in je na dobri poti, da se naslednji četrtek uvrsti v polfinale. Težjo nalogo bo imel pred povratnim srečanjem zagrebški Dinamo, ki je doma klonil proti Villarrealu z 0:1.Edini zadetek na srečanju v hrvaški prestolnici je padel ob koncu prvega polčasa, ko je glavni sodnikpokazal na belo piko po roki. Soba za Var je odločitev potrdila,pa je zanesljivo realiziral enajstmetrovko za vodstvo Villarreala. Rumena podmornica je imela v drugem delu več prostora, potem ko so Zagrebčani krenili po izenačujoči zadetek, kar nekaj lepih priložnosti Špancev pa je ostalo neizkoriščenih ob minimalni zmagi.Na tekmi v Granadi je imel v prvem polčasu vse pod nadzorom United. Rdeči vragi so pobudo kronali z zadetkom. V 31. minuti je namreč po dolgi podajiv prostor stekel, odlično sprejel žogo in zaključil mimo nemočnega vratarja. V drugem delu so Angleži prepustili pobudo domačim, ki pa si niso priigrali večjih priložnosti, saj je gostujoča obramba delovala zelo dobro. Bližje drugemu zadetku so bili gostje, v 90. minuti pa so le prišli do povišanja vodstva, ko je z bele pike zadelV Amsterdamu je bil Ajax kaznovan za zapravljene priložnosti proti Romi. Nizozemci so imeli namreč na začetku drugega polčasa priložnost, da povedejo z 2:0, a jezapravil enajstmetrovko. Pred tem je v 39. minuti Srb podalza vodstvo po veliki napaki italijanske obrambe. Kazen za zapravljeno enajstmetrovko je sledila v 57. minuti, ko jeizenačil, končni izid pa je v 87. postavilNa edini preostali tekmi se je že zdelo, da bo londonski Arsenal, ki se je dolgo mučil proti Slavii iz Prage, prišel do minimalne zmage, ko je v 86. minuti zadelpo podaji. V 94. minuti pa je imel drugačne načrte, ki je Čehom priigral aktiven izid pred povratno tekmo.V polfinalu se bosta sicer križala dvoboja Granada - Manchester United in Ajax - Roma ter Arsenal - Slavia in Dinamo - Villarreal. Polfinale bo 29. aprila in 6. maja, finale pa bo 26. maja v Gdansku.