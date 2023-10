Premagali so nas z lahkoto, čeprav večinoma hodijo v službe

Trije porazi (Lille 0:2, Sloven 0:1, Klaksvik 0:3), brez gola, brez točke in igre za pozabo. To Olimpijin učinek v svoji prvi sezoni v skupinskem delu enega od evropskih nogometnih pokalov. Na polovici tekmovanja v konferenčni ligi so se v zeleno-belem taboru tudi pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića lahko prepričali, da so z naskokom najslabši v skupini, ki je bila na začetku ocenjena kot priložnost za nov evropski podvig. Toda tretji in najvišji poraz, povrhu na papirju najslabšim tekmecem, ki pa je vse prej kot to, na Ferskih otokih je razgalil krizo.

Hud poraz je dal misliti tudi trenerju Zeljkoviću. Avanturo na severu Atlantskega oceana si bo zapolnil.

»Navijači so razočarani in jaz jih povsem razumem. Najbolj me boli, ker smo vedeli, na kakšen način igra Klaksvik, a kljub temu bili zelo slabi. Premagali smo sami sebe. V Evropi moraš izkoriščati svoje priložnosti. Takoj na začetku smo imeli najlepšo na tekmi, a je nismo izkoristili. Ne glede na to, dvoboj lahko izgubiš, ampak takšnega poraza si preprosto ne bi smeli dovoliti. Naredili smo preveč napak. Ni izgovor, da so pri Klaksviku navajeni na razmere. Imeli smo dovolj priložnosti, v dvobojih in na drugih žogah nismo bili dovolj dobri. Čaka nas še veliko dela,« je bil prvi trenerjev odziv, ki ga je nato dopolnil.

»Pričakoval sem, da bomo bolje pritisnili ob njihovi gradnji napada. Vedeli smo tudi, da bo nasprotnik večino časa v nizkem bloku. Ni mi še všeč, kako igramo. Izgubiš lahko na različne načine, a ta zelo boli. Veliko posamičnih napak smo videli, tudi taktičnih. Smo zelo razočarani. Ne preostane nam drugega, kot da se s tem sprijaznimo in gremo naprej. Rezultat te vselej naredi pametnega.«

Po soočenju z nekaj najbolj zvestimi navijači, ki so dopotovali tako daleč, je zazrl še pogled v naslednjo tekmo, nedeljsko prvenstveno z Aluminijem.

»Razumem navijače. Povedali so nam resnico, da tekmečevi nogometaši večinoma hodijo v službo, mi pa smo profesionalci, vendar premagali so nas z lahkoto. Tega si ne smemo dovoliti. Moramo se sprijazniti s kritiko. Kmalu nas čaka prvenstvena tekma, na kateri moramo dati vse od sebe,« je postavil piko na i poloma 43-letni Ljubljančan.