Pri čebelah mu bo srce bilo za Katar

Christian Eriksen se po dramatičnih dogodkih na euru 2020 vrača v pogon kot član angleškega prvoligaša Brentforda. Vodstvo »čebel« iz zahodnega Londona obljublja, da bo za Danca odlično poskrbljeno, vodil ga bo nekdanji selektor mlade izbrane vrste Thomas Frank, ki nekdanjega varovanca zelo dobro pozna. Nedavno je prejel cepivo proti covidu-19, zato se bo njegova priključitev članskemu moštvu še malce zamaknila, po prvih napovedih bi lahko debitiral na mestnem derbiju s Crystal Palaceom 12. februarja. A v Eriksnovem koledarju je debelo podčrtan 21. november, ko se bo v Katarju začelo svetovno prvenstvo. »Sanjam o tem, da bi spet igral za reprezentanco na štadionu Parken in dokazal, da se je to zgodilo enkrat in nikoli več,« je za dansko televizijo DR1 na začetku leta povedal Eriksen in dodal, da verjame v nastop na mundialu. Mu bo uspelo?