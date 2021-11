Primož Gliha neporažen iz Grčije

Zanimivo je bilo tudi v kvalifikacijski skupini B, v kateri igra tudi Kosovo, ki ga vodi slovenski trener Primož Gliha. Švedi so na gostovanju pri Špancih, ki doma še niso izgubili kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo, za neposredno uvrstitev v Katar potrebovali tri točke. Toda v Sevilli se Švedom ni izšlo, čeprav je zadnjih 20 minut igral tudi Zlatan Ibrahimović.

Do odločitve je prišlo ob koncu tekme. Dani Olmo s strelom od daleč zadel prečko, odbita žoga je prišla do Alvara Morate, ki jo je po nekaj korakih prek vratarja poslal v mrežo in potrdil špansko pot v Katar.

Kosovo do preobrata v drugem polčasu

Primož Gliha po tekmi v Atenah. FOTO: Facebook FFK

Grčija in Kosovo sta se razšla brez zmagovalca, boljši vtis pa so na koncu zapustili gostje, ki so v drugem polčasu izničili zaostanek iz prvih 45 minut ter po akcijiin strelcazabili gol za končnih 1:1. Kosovskemu selektorjuje uspelo, kar ni Švedom, ki so septembra izgubili v Atenah.

»Z rezultatom moramo biti zadovoljni, saj bi lahko tudi zmagali ali izgubili. Nogomet je pogosto tako dramatičen, kot je bil nocoj. V prvem polčasu nismo potrošili veliko energije, saj je tekma zelo dolga. Bili smo osredotočeni na obrambo, ob tem pa smo načrtovali, da bomo Grke v drugem polčasu močneje pritisnili. To se je tudi zgodilo, četudi smo igrali brez treh igralcev Hadërgjonaja, Dreševiča in Bytyqija, kar je za Kosovo velik primanjkljaj. Igralcem sem naročil, da morajo sprejeti nezavidljiv položaj in poskušati kljub temu ustvariti pozitiven rezultat,« je ocenil Gliha.

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o svoji prihodnosti na položaju selektorja reprezentance. »Na Kosovu se počutim odlično, toda o moji prihodnosti odloča predsednik zveze, to je vprašanje zanj,« je pojasnil Gliha, ki je izbrano vrsto Kosova prevzel novembra po treh zaporednih porazih prejšnjega selektorja Bernarda Challandesa.