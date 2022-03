Primož Gliha po derbiju v Madridu: balada o vratarju in strelcu

V nadaljevanju preberite:

»Karim Benzema je zadel Gigija Donnarummo, potem ko je slednji slabo podal žogo soigralcu. Če bi italijanski vratar po tem teatralno padel in obležal, bi sodnik (ali pa VAR) prekinil tekmo zaradi prekrška, saj bi bil Donnarumma onemogočen pri branjenju vrat. A to je višja matematika, ki jo premorejo le največji igralci,« je prepričan Primož Gliha, nekdanji odlični napadalec in slovenski reprezentant, pozneje selektor reprezentance U-21. Gliha v komentarju tudi o tem, zakaj je PSG v Madridu zapravil prednost s prve tekme v Parizu, in kako različna napadalca sta Benzema in Kylian Mbappe.