Pripravljajo zabavo za navijače, če bodo le lahko prišli

Evropsko prvenstvo za igralce do 21. leta starosti bo največji nogometni dogodek, doslej prirejen v Sloveniji. Ljubljana, Maribor, Celje in Koper, kjer bodo tekme slovenskega dela eura, so dejavna pri organizaciji velikega dogodka, optimistična različica predvideva tretjinsko zasedenost štadionov z gledalci, tem pa, tudi tujem navijačem, v primeru sprostitve ukrepov v deželi na sončni strani Alp ne bo nogometno ali kako drugače dolgčas.