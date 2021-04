Prvi spektakel lige prvakov v Madridu, drugi v Münchnu

V boj za en polfinale lanska finalista Bayern in PSG

Kylian Mbappe bo glavni adut PSG. FOTO: Franck Fife/AFP

»Nikoli nismo nehali verjeti. To je pravi DNK Porta.«

Nogometaši Porta so že izločili favorizirani Juventusa, njihov naslednji izziv je Chelsea. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Četrtfinale lige prvakov, torek:

sreda:

Po reprezentančnem premoru se v torek in sredo vrača nogometna liga prvakov. Na sporedu bodo prve četrtfinalne tekme. V torek bo Manchester City gostil Borussio Dortmund, Real Madrid pa Liverpool. V sredo pa bo še ponovitev lanskega finala med Bayernom in PSG ter obračun Porta in Chelseaja. Vse tekme bodo ob 21. uri.V osmini finala je Chelsea izločil madridski Atletico zbranilec naslova Bayern je prepričljivo dobil dvoboj z Laziem, Real Madrid z AtalantoManchester City je odpravil Borussio Mönchengladbach, Porto je izločil Juventus, Borussia Dortmund Sevillo, Paris St. Germain Barcelono in Liverpool LeipzigZa polfinalno vstopnico se bosta pomerila finalista lanske različice tega tekmovanja Bayern in PSG. Lani je na Portugalskem slavil Bayern z golomin Parižane obsodil še na eno leto čakanja na prvo lovoriko med evropsko klubsko elito.Bavarci imajo pred tokratnim obračunom resno težavo, saj bo obe tekmi moral izpustiti poškodovani poljski ostrostrelec. Na drugi strani bolahko imel na voljo brazilskega velemojstra, ob nekaj poškodbah pa bo manjkal še kaznovani. »Veselim se tekme in ponovnega srečanja. To je izjemna zgodba,« se snidenja s Parižani veseli Bayernov, ki je v finalu lige prvakov 2020 igral za francosko stran.Trenutno najboljše moštvo angleške lige bo izzvala Borussia iz Dortmunda z najboljšim strelcem tekmovanja, Norvežanom(10 golov), sicer sinom nekdanjega igralca Cityja. Zmagovalka lige prvakov v sezoni 1996/97 pa gre v boj z zanesljivo vodilno ekipo angleškega prvenstva s slabo popotnico - prvenstvenim porazom proti Eintrachtu in dejstvom, da na petem mestu za omenjenim tekmecem in mesti za ligo prvakov zaostaja že za sedem točk.Real Madrid in Liverpool zaenkrat bolje igrata v evropskem tekmovanju, na domačih tleh pa nekoliko zaostajata za pričakovanji. Skupaj sta osvojila kar 19 naslovov evropskega prvaka, 13 jih imajo Španci. »To bosta dve izjemni tekmi. Real Madrid - Liverpool je vedno velik obračun, oba veljata za eni največjih imen v svetovnem nogometu,« je madridskega napadalca Rodryga navedla spletna stran Evropske nogometne zveze.Tekmeca sta se merila leta 2018 v finalu tega tekmovanja, uspešnejši je bil španski klub s 3:1. V primerjavi s takratnim obračunoma bosta trenerja ista, prav tako kar nekaj zvezdnikov, kot so Luka Modrić, Karim Benzema, Mohamed Salah in Sadio Mane, bo pa pri Realu med drugimi manjkal poškodovani Sergio Ramos, tako kot pri Liverpoolu že dolgo odsotni Virgil van Dijk pa tudi Jordan Henderson in Joe Gomez.Zadnji par je Porto vs. Chelsea. Porto je doslej dvakrat osvojil ligo prvakov (1986/87, 2003/04), Chelsea pa pred devetimi leti. Krovna evropska nogometna zveza Uefa je sporočila, da bosta londonski Chelsea in Porto obe tekmi četrtfinala lige prvakov igrala v španski Sevilli. Razlog za takšno odločitev so omejitve potovanj zaradi koronskih ukrepov na Portugalskem.»Nikoli nismo nehali verjeti. To je pravi DNK Porta,« je po senzacionalnemu uspehu proti Juventusu povedal trener PortaTokrat bodo njegovi varovanci morali še bolj verjeti, saj sta kaznovanainV polfinalu se bosta križala para Bayern München vs. PSG in Manchester City vs. Borussia Dortmund ter Real Madrid vs. Liverpool in Porto vs. Chelsea. Povratne tekme bodo 13. in 14. aprila. Polfinale bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.Real Madrid – Liverpool (sodnik Felix Brych, Nem)Manchester City – Borussia D. (sodnik Ovidiu Haţegan, Rom)Porto – Chelsea (sodnik Slavko Vinčić, Slo)Bayern – PSG (sodnik Antonio Mateu Lahoz, Špa)