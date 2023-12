Prvo dejanje tega kola SNL že končano, v Rogaški Slatini brez tekme

Prvo dejanje 17. kola slovenskega nogometnega prvenstva se ni razpletlo po načrtu organizatorjev. Nogometaši Rogaške in Aluminija bi morali namreč ob 13. uri začeti prvo tekmo kola, toda odgovorni so tekmo odpovedali zaradi preslabih vremenskih razmer. Igrišče v Rogaški Slatini je bilo preveč razmočeno, nekateri deli igrišča so bili pod vodo. Tekmo bodo odigrali v sredo, 13. decembra, ob 13. uri.

Derbi kola v nedeljo v Mariboru

Derbi kola bo v nedeljo popoldne v Ljudskem vrtu. Pod mariborsko Kalvarijo namreč prihajajo Ljubljančani, ki v tej sezoni branijo naslov državnih prvakov, trenutno pa ima Olimpija pred Mariborom devet točk prednosti.