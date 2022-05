PSG brez konkurence v Franciji tudi po jakosti rdečih številk

Francoski nogometni klub Paris St. Germain je v lanski sezoni posloval z 225 milijoni evrov primanjkljaja. Največji del primanjkljaja gre na račun manjšega zaslužka z naslova prodaje televizijskih pravic in izpad dohodka zaradi igranja brez gledalcev kot posledice koronske krize. Že v sezoni 2019/20 je klub pridelal primanjkljaj v višini 124,2 milijona evrov.

Vodstvo francoske lige je objavilo izide poslovanja vseh prvoligašev in kar 17 od 20 moštev je sezono končalo v rdečih številkah. V sezoni prej je z izgubo sezono končalo 10 ekip. Skupaj so francoski prvoligaši v lanski sezoni »pridelali« 646 milijonov evrov izgube, za PSG so na tej lestvici Lyon (107 milijonov), Marseille (76) in Bordeaux (67).

Pandemija vzela prihodke od vstopnin

Najbolj zanimivi so prihodki od prodaje vstopnic. PSG je lani s prodajo vstopnic zaslužil vsega 951.000 evrov, leto pred tem pa še 38,06 milijona. Kljub praznim tribunam so se plače zaposlenih v klubu v povprečju povišale kar za 21 odstotkov na skupno 503 milijone evrov.