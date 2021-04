PSG in Chelsea z eno nogo že v polfinalu lige prvakov

Mason Mount je načel mrežo Porta. FOTO: Cristina Quicler/AFP

Nogometaši moštva Paris Saint-Germain so si v prvi tekmi četrtfinala lige prvakov priigrali imenitno izhodišče, potem ko so v gosteh s 3:2 (2:1) premagali igralce münchenskega Bayerna. Z eno nogo so že v polfinalu tudi nogometaši Chelseaja.Francozi so v zimskih razmerah odlično začeli spektakularen dvoboj v bavarski metropoli in po goluže v tretji minuti vodili z 1:0. Na 2:0 je 25 minut pozneje po novi lepipodaji povišal. Münchenčani se kljub zajetnemu zaostanku niso vdali v usodo. Pritisnili so na vso moč ter z zadetkoma(v 37. minuti) in(60.) izenačili rezultat.Toda veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj je v 68. minuti še drugič na tekmi v polno zadel najboljši igralec dvoboja Mbappé. Branilci lovorike so poskušali vse, da bi si priigrali vsaj neodločen izid, toda s sijajnimi obrambami jih je vse do konca v obup spravljal vratarNogometaši Chelseaja so se na gostovanju pri Portu veselili zmage z 2:0 (1:0) in si tako na stežaj odprli vrata, ki vodijo v polfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Za Londončane sta gola zabila(32.) in(85.). Povratna dvoboja bosta na sporedu v torek.