Raphael Varane nič več za Francijo

Francoski obrambni nogometaš Raphael Varane ne bo več igral za francosko izbrano vrsto. Devetindvajsetletni Varane je novico o reprezentančni upokojitvi objavil na Instagramu.

»O tem sem razmišljal več mesecev. Odločil sem se, da je prišel čas, da se upokojim od reprezentančnega nogometa,« je zapisal 29-letni Varane, ki je bil član zmagovite francoske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018, na lanskem zaključnem turnirju v Katarju pa je osvojil drugo mesto po porazu na finalni tekmi proti Argentini.

Varane je med letoma 2013 in 2022 odigral 93 reprezentančnih tekem in dosegel pet golov. Na klubski sceni je bil deset let član španskega Real Madrida, leta 2021 pa je prestopil v angleški Manchester United.