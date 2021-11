Rdeči vragi so tudi uradno potrdili: Solskjaer ni več njihov trener

Upravni odbor Manchester Uniteda je na nujni seji odpustil glavnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja. Norvežan zapušča nogometaše z Old Trafforda, ki jih je vodil tri leta, po hudem sobotnem porazu v angleški ligi z 1:4 proti Watfordu. Odločitev je pričakovana, saj je Manchester United na zadnjih sedmih tekmah doživel kar pet porazov.

Začasni novi trener prve ekipe bo očitno nekdanji as Uniteda Michael Carrick, ki bo tesno sodeloval s tehničnim direktorjem kluba Darrenom Fletcherjem. Mediji na Otoku kot o možnem strategu omenjajo Zinedina Zidana, ki je bil že pred tem na vrhu seznama želja tega kluba na Otoku.

Solskjaer je bil med leti 1996 in 2007 tudi nogometaš rdečih vragov. Trenersko funkcijo pa je prevzel decembra 2018. Lani je z ekipo osvojil drugo mesto, zato je poleti pogodbo, ki je bila sklenjena do konca letošnje sezone, že podaljšal do leta 2024.