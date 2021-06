Rdeči vragi udomačili ruskega medveda

Udarni napadalec rdečih vragov je bil učinkovit. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP

Ruski vratar Anton Šunin je moral trikrat po žogo v svojo mrežo. FOTO: Anton Vaganov/AFP

Belgijska nogometna reprezentanca je v Sankt Peterburgu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Rusijo s 3:0 (2:0). Za Belgijo sta zadela, ta je bil uspešen dvakrat v 10. in 88. minuti, inv 34. V skupini B je pred tem Finska premagala Dansko z 1:0. Belgijci so prvenstvo začeli tako, kot so številni od njih pričakovali. Da niso zaman prva reprezentanca na svetovni lestvici in eni favoritov tega vseevropskega turnirja, so dokazali že v prvem polčasu, v katerem so prišli do lepe prednosti, v drugem pa le dokončali delo.Čeprav so Rusi kar odločno začeli tekmo, pa so Belgijci povedli iz svoje prve nevarne akcije. V deseti minuti si jeprivoščil napako, kar je v kazenskem prostoru izkoristil Romelu Lukaku. Ta je zadetek posvetil soigralcu pri milanskem Interju, Dancu, ki se je na drugi tekmi skupine med Dansko in Finsko zgrudil in so ga po oživljanju prepeljali v bolnišnico. »Chris, Chris, rad te imam,« je zavpil v kamero po doseženem golu. Rdeči vragi so prednost podvojili v 34. minuti, ko je slabo posredovanje vratarjakaznoval Thomas Meunier, ki je odbito žogo iz bližine poslal v mrežo.Rusi, ki sicer niso bili posebej nevarni, so že v prvem polčasu zaradi poškodb morali opraviti dve menjavi, pred drugim delom jih je tako čakala težka naloga. Da je temu tako, govori tudi podatek Opte, da Rusija na evropskih prvenstvih ni dobila niti ene od prejšnjih enajstih tekem, na katerih je zaostajala. V uvodu drugega polčasa je bila sicer odločnejša od Belgije, toda nikakor ni prišla do kakšne nevarnejše akcije. Selektorje hitro opravil vse preostale menjave, a niti to ni posebej pomagalo v lovu na izenačenje. Belgijci so brez posebnih težav nadzorovali tekmo, umirili tekmece in dvoboj mirno pripeljali do zanje srečnega konca. Piko na i zanesljivi zmagi je postavil Lukaku, ki je v 88. minuti unovčil Meunierjevo podajo v globino.