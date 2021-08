Real Madrid zanika, da razmišlja o izstopu iz španskega prvenstva

Katalonski športni časopis Mundo Deportivo je na sobotni naslovnici prinesel senzacionalno informacijo, po kateri naj bi vodstvo madridskega Reala resno razmišljalo o izstopu iz španskega prvenstva in vstopu v eno od drugih evropskih nacionalnih lig.



Realov predsednik Florentino Perez in predsednik združenja klubov španske lige Javier Tebas sta na bojni nogi, ne skrivata različnih mišljenj o prihodnosti tekmovanja. Real je tudi zavoljo Tebasa klavrno končal svoj projekt superlige, kapljo čez rob pa naj bi predstavljal podpis pogodbe med špansko ligo in investicijskim skladom CVC, četudi Tebas ni predhodno nič vprašal Reala in Barcelone.

Real se še vedno spogleduje z ustanovitvijo superlige

Po trditvah časnika bi resda šlo za senzacijo brez primere v dosedanjem svetu športa, toda Perez naj bi že začel spraševati svoje prijatelje v angleški premier league, italijanski serie A in bundesligi, ali obstaja teoretična možnost, da bi se Real Madrid lahko pridružil tamkajšnjim tekmovanjem. Perez namreč naj ne bi zdržal večno nastrojenega odnosa Tebasa do kraljevskega kluba.



Real Madrid bo v sezoni 2021/22 seveda igral tako v španskem prvenstvu kot ligi prvakov, toda ne skriva ambicij, da bi ustanovil zaprto evropsko superligo, ki naj bi mu prinesla največ denarja, in se celo spogleduje s tujimi nacionalnimi prvenstvi. Odzvali so se tudi pri Realu in zanikali informacijo časnika Mundo Deportivo.

