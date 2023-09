Real šele v sodnikovem dodatku zlomil odpor berlinskega Uniona

Nogometašem Galatasaraya, ki so v kvalifikacijah za nastop v ligi prvakov ustavili tudi ljubljansko Olimpijo, se je v prvi tekmi skupinskega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja posrečil spektakularen preobrat. Potem ko so pred svojimi navijači proti igralcem Københavna zaostajali že z 0:2, so v finišu vendarle izničili razliko.

Za Dance sta v polno zadela Norvežan Mohamed Elyonoussi (v 35. minuti) in Portugalec Diogo Goncalves (58.). Ko je že kazalo na poraz istanbulskega moštva, sta z goloma v 86. in 88. minuti za navdušenje na tribunah poskrbela Francoz Sacha Boey in Brazilec Tete.

Nogometaši Galatasaraya so se neodloćenega izida veselili kakor zmage. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Zvezdniki madridskega Reala pa so dolgo lomili odpor nogometašev berlinskega Uniona, preden so ga vendarle zlomili za zmago z 1:0 (0:0). Zmagoviti zadetek je v sodnikovem dodatku (90+4) dosegel Anglež Jude Bellingham.