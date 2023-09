Remi Slovenk v Zenici, prečka preprečila zmago

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi lige narodov v ligi B in skupini 4 v Zenici z Bosno in Hercegovino igrala 1:1 (0:1; Nikolić 40.; Zver 59.). Izbranke selektorja Saše Kolmana naslednji tekmi čakata konec oktobra, obe proti Belorusiji.

Slovenskim igralkam tudi na drugi tekmi lige narodov ni uspelo vpisati želene zmage. A v primerjavi s tekmo proti Čehinjam so tokrat le vpisale prvo točko, možnosti pa so bile še za kaj več, saj so večji del drugega polčasa igrale z nogometašico več, dvakrat pa tudi zatresle okvir vrat. Slovenke so sicer z BiH igrale tretjo medsebojno tekmo, imajo po zmago, neodločen izid in poraz.

Selektor Kolman je tekmo začel s skoraj identično postavo kot obračun s Češko, le v zvezni vrsti je Manjo Rogan zamenjala Dominika Čonč. Ta je bila dokaj izenačen boj v prvem polčasu, v katerem je bilo 4:3 v strelih za domače, v 40. minuti pa so gostiteljice povedle, potem ko je zadela Milena Nikolić.

Slovenska vrsta je kmalu po začetku drugega polčasa imela igralko več na igrišču, saj je v domači ekipi Gloria Slišković v 48. minuti po prekršku nad Laro Prašnikar dobila drugi rumeni karton in posledično rdečega.

Kmalu zatem je Zara Kramžar zadela okvir vrat, Mateja Zver pa je po podaji Lare Prašnikar izid izenačila v 59. minuti. Sara Makovec je tik pred koncem tekme še enkrat zatresla okvir vrat domače ekipe.

Slovenke bodo po omenjenih tekmah z Belorusijo v zadnjih dveh kolih najprej 1. decembra gostile BiH, za konec pa 5. decembra igrale na Češkem.

Vrstni red po dveh kolih: 1. Češka 6; 2. BiH 4, 3. Slovenija 1, 4. Belorusija 0.