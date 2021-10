Rennes leti visoko: Murin tekmec snel skalp zvezdniškemu PSG

Zvezdniška ekipa Paris Saint-Germaina je doživela drugi poraz v sezoni. Po tem, ko so avgusta izgubili superpokalni dvoboj z državnim prvakom Lillom, so Parižani v devetem kolu francoskega prvenstva izgubili z Rennesom, ki bo po reprezentančnem premoru naslednji tekmec Mure v konferenčni ligi. Rdeči so po neprepričljivem začetku sezone, v katerem so izgubili tudi najboljšega posameznika, slednji je prestopil v Real Madrid, očitno ujeli pravo formo. Po nedavni prvenstveni zmagi s kar 6:0 nad Clermontom je sicer sledil remi v gosteh z Bordeauxom, poleg remija s Tottenhamom v konferenčni ligi (2:2) pa so Francozi v omenjenem evropskem tekmovanju sredi tega tedna premagali Vitesse v Arnhemu (2:1).A to ni še nič v primerjavi z nedeljskim podvigom, saj so pred svojimi navijači premagali PSG, ki je v ligi prvakov tako odmevno premagal letošnjega finalista Manchester City (2:0), tokrat pa z zvezdniškim napadomutrpel boleč poraz. Mbappe je po zaostanku z 0:2, v enem zadnjih napadov prvega polčasa je zadel, v prvi minuti nadaljevanja pa po njegovi podaji še, sicer uspel znižati na 1:2, a so njegov gol sodniki v 68. minuti po ogledu VAR-posnetkov razveljavili.PSG sicer še vedno zanesljivo vodi na lestvici s 24 točkami po devetih odigranih tekmah, njegov prvi zasledovalec je Lens (18), Rennes pa se je povzpel vse do sedmega mesta z 12 točkami. Večni tekmec Parižanov, Marseille, ima sicer dve tekmi manj in bi z dvema zmagama zaostanek za ekipo iz prestolnice lahko znižal na vsega štiri točke. V nedeljo ga čaka derbi kola z branilcem naslova Lillom, ki je 11. z ravno toliko točkami.