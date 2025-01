Rio Ferdinand: Za Marcusa ni več poti nazaj

Angleški zvezdnik Marcus Rashford za Manchester United ni zaigral vse od 12. decembra, ko ga je Ruben Amorim, trener rdečih vragov, v 56. minuti posadil na klop na tekmi proti Viktorii Plzen. Minuli konec tedna je 40-letni Portugalec po obračunu s Fulhamom v angleškem prvenstvu dejal, da bi imel na klopi raje trenerja vratarjev kot »igralca, ki vsak dan ne da vsega od sebe«. Nazadnje je Rashfordovo predanost klubu komentiral legendarni branilec Rio Ferdinand. »Če nekdo podvomi o tvoji pripravljenosti, podvomi, ali daješ 100 odstotkov za ekipo, in reče, da se ne trudiš dovolj in da se odločaš za bližnjice, je to obremenjujoča pripomba. Po tem za Marcusa ni več poti nazaj,« je povedal šestkratni zmagovalec angleškega prvenstva.

Rashford je za manchestrski klub, za katerega igra od sedmega leta starosti, zbral več kot 400 nastopov in prispeval 138 zadetkov. Potem ko ga Amorim ni uvrstil v ekipo za tekmo z Manchester Cityjem, je 27-letnik izrazil željo za »nov izziv in za naslednje korake«. »Če vem, da je situacija slaba, je ne bom poslabšal. Videl sem, kako so v preteklosti odhajali drugi igralci, in ne želim biti taka oseba,« je povedal Rashford. V tej sezoni je Anglež zabil sedem golov na 24 nastopih.