Guardiola po četrtem porazu: Veselim se tega izziva

Obdobje nepremagljivosti Manchester Cityja se zdi končano, Brighton je sinje modrim zadal četrti zaporedni poraz, kar se moštvu Pepa Guardiole ni zgodilo vse od sezone 2006, ko je vodil Barcelono. City se je znašel v zelo slabem nizu, za kar so krive tudi številne poškodbe, med drugim prejemnika zlate žoge Rodrija.

»Vsak se kdaj znajde v težkem položaju, imel sem občutek, da s tako zdesetkanim moštvom ne bomo uspeli biti konkurenčni vsake tri dni in imel sem prav. Moramo ohladiti glave med premorom in se vrniti bolj zdravi, ko bodo igralci nazaj, bomo spet zmagovali, o tem sem prepričan,« je Guardiola krivca za slabo formo našel v poškodbah.

A izgovorov katalonski strateg vendarle ni iskal, zaveda se, da so rezultati njegova odgovornost: »Poiskati moram rešitev in nas pripeljati nazaj v zmagovalne vode. Ne bežim od tega izziva, še več, veselim se ga, vem, da še nismo rekli zadnje besede. Zagotovo se bo niz osvajanja prvenstva enkrat zaključil, City ne bo še 55 let prvak Anglije, a se ne bomo kar tako poslovili.«

Sinje modri še vedno zasedajo drugo mesto v premier ligi in so le pet točk za Liverpoolom, zato prvenstvo še zdaleč ni izgubljeno. Po reprezentančnem premoru jih najprej čaka domači obračun s Tottenhamom, 1. 12. pa poslastica, ko bo na Anfieldu na sporedu derbi vodilnih.