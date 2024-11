Haaland zrušil Shearerjev rekord, a to je slaba tolažba; bo ostal v Angliji?

Potem ko je Erling Haaland pred mesecem dvakrat ugnal Jana Oblaka, bo želel v četrtek še drugič v ligi narodov premagati Slovenijo, ko bo Norveška gostovala v razprodanih Stožicah.

Mlademu zvezdniku v zadnjem času ne gre po željah, njegov Manchester City je prvič, odkar ga vodi Pep Guardiola, izgubil štiri tekme zapored. Slaba tolažba za Haalanda je, da je zrušil še en rekord v premier league. Postal je namreč igralec, ki je najhitreje dosegel mejo 75 golov, ko je zadel proti Brightonu ob porazu z 1:2.

To je bil njegov 12. zadetek na 11 tekmah sezone. Za mejnik 75 golov je potreboval vsega 77 tekem. S tem je zlahka prekosil Alana Shearerja, rekorderja med strelci v Angliji z 260 goli. Shearer je 75. dosegel na svoji 93. tekmi. Sledijo Harry Kane (115), Ruud van Nistelrooy (116) in Mohamed Salah (117).

Haaland je pred mesecem dvakrat zadel proti Sloveniji. FOTO: Reuters

Haaland je pred tem najhitreje dosegel tudi mejo 50. Če bo večino kariere preživel na otoku, bo gotovo zrušil Shearerja na večni lestvici, toda vse bolj glasne so govorice, da bo prestopil na celino, če bo angleške prvake zapustil Guardiola, kateremu se pogodba izteka. Haalanda, ki ima pogodbo do leta 2027, si najbolj želita Real Madrid in Barcelona, v tekmo pa naj bi se resno vključil tudi PSG, ki je zavohal priložnost po odhodu Kyliana Mbappeja.