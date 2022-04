Skrb za Ronaldove otroke ni poceni

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je kralj družbenih omrežij, ki mu prinesejo veliko milijonov evrov, toda tudi njegova srčna izbranka Georgina Rodriguez ni od muh. Velja za eno od najbolj prepoznavnih vplivnic, ki ji znane blagovne znamke plačujejo 8000 evrov na mesec. Georgina, ki je pred kratkim z dokumentarnim filmom na Netflixu razkrivala svoje življenje v vlogi Ronaldove partnerice, poslovne ženske in vplivnice, je poslovno spretna tudi v domačem gnezdišču.

Po poročanju poročanju španske televizijske oddaje »Viva La Vida« Ronaldo na Georginin bančni račun mesečno nakaže skoraj 100.000 evrov. V ta znesek so všteti stroški in varstvo otrok, saj je Georgina oseba, ki skrbi za otroke, medtem ko Ronalda ni. Slavni par ima skupno enega otroka, triletno Alano Martino, kmalu pa se mu bosta pridružila še dvojčka. Portugalec ima še tri otroke z nadomestnimi materami, 11-letnega Ronalda ml. in dvojčka, štiriletno Evo Mario in Matea.