Rožman: Olimpija je imela svoj dan, mi smo bili daleč od tega

Pot bo za Maribor težka

Po tem, ko je dramatična sezona 2020/21 prinesla tri remije in zmago Olimpije, je Maribor v nedeljo tudi v sedmem poskusu ostal brez zmage na večnih derbijih, na katero čaka od gostovanja v Ljubljani 28. septembra 2019 (2:4)., veteran najbolj vročega balkanskega derbija med beograjskima Partizanom in Crveno zvezdo, je v prvem poskusu ugnal, potem ko je kar dva gola prispeval branilec, pod mojstrovino pa se je z glavo podpisal tudis svojim sploh prvim golom v zeleno-belem dresu. Maribor je po vzpodbudni predstavi na povratni tekmi kvalifikacij za konferenčno ligo s Hammarbyjem razočaral, edini gol je z enajstih metrov v drugem polčasu dosegel»Super tekma, po dolgem času pred toliko gledalci. Bil je pravi derbi in mislim, da so gledalci prišli na svoj račun. Mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali, saj smo pokazali karakter,« je po tekmi za Šport TV povedal vezist Olimpije. »Moram reči, da je tudi Maribor igral zelo dobro z žogo v nogah. Mislim, da smo se mi dobro branili in da zato Maribor ni prišel do izrazitejših priložnosti. To nas je na koncu pripeljalo do osvojitve vseh treh točk,« je dodal.Gostujoči strateg Rožman, ki je začel prvo polno sezono na klopi vijoličastih, je obžaloval učinkovitost večnih rivalov in menil, da njegovi varovanci za razliko od tekmecev preprosto niso imeli svojega dne.»Čestitke Olimpiji, izkoristila je prekinitve, ki ponavadi odločajo v eno ali drugo smer. Mislim, da smo bili solidni v prvi in drugi tretjini, na koncu pa v zadnji tretjini ne. Premalo kvalitetnih odločitev, premalo udarcev na gol in čestitke Olimpiji za zmago,« je uvodoma za slovensko športno televizijo povedal Rožman.»Prišli smo do zadnje tretjine, manjka nam malo kvalitete v samem zaključku. Kaznovali so nas v bistvu ob vsaki prekinitvi, mislim, da je bil vsak udarec v okvir vrat gol. Imeli so svoj dan, mi pa smo bili daleč od tega. Ni kaj, kot smo rekli – pot bo težka in rekel bom, da moramo biti na naslednji tekmi veliko boljši kot danes,« je sklenil Rožman.Vezistje pošteno priznal, da si Mariborčani za tokratno predstavo v prestolnici niso zaslužili kaj več od častnega poraza.»Enostavno smo naredili preveč napak. Naših situacij nismo izkoriščali in na koncu se je za nas zelo slabo končalo. Utrujenost? Ne bi rekel, bolj neka nezbranost v pomembnih trenutkih. Kot sem rekel, napak je bilo preveč in nismo si zaslužili nič več od tega rezultata,« je izjavil Pihler.