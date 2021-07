S kančkom sreče uspešen štart Maribora in Domžal

Rudi Požeg Vancaš je dosegel gol, a je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Belokranjec se je nato oddolžil s podajo za edini gol. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Andraž Žinić je odločil tekmo v Domžalah. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Avstrijski sodnik je bil »naš"

Maribor : Urartu 1:0 (0:0) Ljudski vrt, gledalcev 3250, sodnik Nathan Verboomen (Belgija) 7.

Strelci: 1:0 – Žugelj (Požeg Vancaš, 56).

Maribor: Jug 7, Milec 7, Martinović 6,5, Voloder 6,5, Koderman 6,5, Vrhovec 6,5, Gorenak 6 (od 67. Kronaveter 6), Repas 6 (od 78. Pihler –), Žugelj 6,5 (od 67. Matko –), Požeg Vancaš 7, Vipotnik 6,5 (od 78. Sirk –); Urartu: Alvazov 6,5, Antwi 6, Hakobjan 6, Aghasarjan 6 (od 63. Poljakov 6,5), Melkonjan 6 (od 63. N. Grigorjan 6), Ten 6, Nirisarke 6, Miranjan 6, E. Grigorjan 6 (od 81. Milts –), Mensah 6,5, Iwu 6; streli: 7:7; na vrata: 6:5; posest žoge v %: 59:41; koti: 7:0; prekrški: 20:12. Domžale : Hesperange 1:0 (0:0) Šp. park, gledalcev 500, sodnik Christian-Petru Ciochirca (Avstrija) 5.

Strelec: 1:0 – Žinić (Šoštarič Karić, 57).

Domžale: Mulalić 6, Šoštarič Karić 7 (od 80. Adamov –), Klemenčič 6, Vuklišević 6, Žinić 6,5, Husmani 6, Kait 6 (od 68. Pišek 6), Repas 6 (od 68. Podlogar 6), Ibričić 6, Jakupović 6 (od 86. Markuš –), Kolobarić 6,5; Hesperange: Dupire 6, Minolien 6 (od 67. Fall), Schnell 6, Prempeh 6, Pierrad 5,5, Marques 6,5, Loua 6,5, Colella 6 (od 75. Zenadji –), Stolz 6,5 (od 88. Avusinović –), Electeur 6 (od 67. Garos 6), Sene 6,5; streli: 10:5; na vrata: 3:2; posest žoge v %: 56:44; koti: 5:2; prekrški: 7:15.

Maribor in Domžale sta v 1. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo slovenski izkupiček v Evropi dopolnila s polno bero. Kot da bi bila usklajena s prvakom Muro, ki je bila v prvi tekmi kvalifikacij za ligo prvakov z 1:0 boljša od Škendije, sta svoja tekmeca, armenski Urartu in luksemburški Hesperange, ugnala z minimalnim izidom. Junaka sta bilav Mariboru in Andraž Žinić v Domžalah. Povratni tekmi bosta naslednji četrtek v gosteh.Pomlajen Maribor je bil zelo všečen. Igral je v visokem ritmu in pletel obroč okoli tekmečevega kazenskega prostora. Gostje so se povsem opredelil za obrambno igro in na nasprotne napade. Priložnosti si vijolični resda niso priigrali veliko, toda obetavnih napadov je bilo več kot dovolj, da so navijači na tribunah začutili svež veter v igri in usmeritvi. Spodbujali so mlado moštvo, ki je bilo navkljub manj izkušnjam dovolj potrpežljivo, da je prišlo do želenega gola.Zmagovalno akcijo sta v 56. minuti spletla »staroselca«:je na levi strani z diagonalno podajo v globino zaposlil, ki je stekel pred vrata in nato z lepo podajo v mlademu Žuglju omogočil, da je s 4 m žogo le porinil v mrežo.Gol je bil dovolj, ne da Mariborčani niso želeli doseči še drugega, toda tudi gostje s številnimi Afričani v moštvu so bili ves čas na meji, da bi se jim posrečila akcija za izenačenje. Dvakrat, trikrat je reševal Mariborčan tudi vratarZa gol več ni bilo potrebe tvegati. Gol prednosti je res tesna prednost, a boljša kot nobena. Maribor je pustil zelo dober vtis, ampak tudi tekmec se je izkazal, da ni »divji« in preveč naiven.»Izhodišče je dobro. Navijači so nas spodbujali, ko je bilo treba. Lahko smo še boljši. Lahko bi sprožili še kakšen strel več, a za te mlade fante je bila to izkušnja več,« je po tekmi strnil oceno domači trener Simon Rožman.Domžalčani so računali na zmago, po tihem na višjo, a več kot zadovoljni so lahko z minimalno zmago. Vprašanje je, ali bi se tekma proti luksemburškim tekmecem izšla, kot se je, če bi bil glavni sodnik kdo drug kot Avstrijec. V duhu dobrososedskih odnosov je storil dve hudi napaki, obe sta bili v domžalski prid. Pri 0:0 ni dosodil prekrška za enajstmetrovko, ko jezadel gleženj prodirajočegaz desne strani. Pri golu pa ni videl prekrškanad gostujočim branilcem. Po lepi podajije bil pred vrati zelo spreten domžalski branilecVse prej kot slabi gostje so v drugem polčasu še dvakrat zatresli okvir vrat, vratnico in prečko. Domžalčani se zato res ne morejo pritoževati nad le golom prednosti pred povratno tekmo, toda svoj gol so si zaslužili. Kljub vsemu so večji del tekme narekovali ritem igre in bili več pri žogi, bili so le premalo natančni pri zadnjih podajah. Toda naslednji teden v Luksemburgu se jim ne obeta lahko delo, če ne bodo dvignili ravni igre. Tekmeci so spoznali, da v tem dvoboju niso brez možnosti.