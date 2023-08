Sadio Mane tudi uradno soigralec Cristiana Ronalda

Senegalski nogometni as Sadio Mane je danes uradno postal član savdskega Al Nasra, je klub objavil na spletni strani. Enaintridesetletni napadalno usmerjeni vezist se je tako pridružil Portugalcu Cristianu Ronaldu in vse večjem uštevilu uglednih nogometašev v Savdski Arabiji.

Al Nasr je po poročanju različnih medijev, med njimi je tudi Bild, Bayernu za Senegalca odštel 30 milijonov evrov. Ta znesek bi lahko z bonusi narasel na 40 milijonov, podrobnosti o dolžini njegove pogodbe pa kluba nista razkrila. Po poročanju Bilda bo Mane na teden prejemal okoli 750.000 evrov.

Mane je k Bayernu prestopil na začetku sezone 2022/23, pred tem pa je šest let igral za Liverpool. Na Otoku si je kruh služil še pri Southamptonu, tja pa prestopil iz Salzburga. Kariero je začel v domovini pri Generationu, kasneje pa se je podal v Francijo k Metzu, od koder je za štiri milijone evrov prestopil k avstrijskim serijskim prvakom.

Mane je naslednji na seznamu uglednih nogometašev, ki so se poleti podali v Savdsko Arabijo, med njimi so Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Karim Benzema, Jordan Henderson, N'Golo Kante, Allan Saint-Maximin in drugi.