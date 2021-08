Septembrske reprezentančne tekme brez gostujočih navijačev

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, sta se Evropska nogometna zveza (Uefa) in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odločili zapreti vrata gostujočim navijačem, ko se bodo nadaljevali kvalifikacijski boji za nastop na SP 2022. Evropske kvalifikacije se bodo nadaljevale v začetku septembra. V pismu zvezam, ki ga je objavila Angleška nogometna zveza (FA), sta Fifa in Uefa zapisali, da pozorno spremljata pandemijo v Evropi.



»Zaradi zadnjih povečanj okužb z novim koronavirusom v Evropi in zaradi številnih reprezentančnih tekem, ki bodo na sporedu septembra, smo se dogovorili za enak postopek, kot ga je 14. junija sprejel izvršni odbor Uefe (trije igralni dnevi v enem oknu; op. STA) za kvalifikacije za SP 2022 in tudi prijateljske tekme v tem oknu. Tako smo postavili varnost vpletenih na prvo mesto v teh negotovih časih,« sta zapisali krovna mednarodna in evropska zveza.



Slovenija bo 1. in 4. septembra igrala doma proti Slovaški in Malti, 7. pa bo gostovala pri Hrvaški.

