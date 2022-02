Sin Diega Maradone ostal brez dresa z očetovo podobo

Kljub temu, da bo Diego Maradona večno povezan z Napolijem, je odnos trenutnega vodstva kluba do najstarejšega otroka argentinske legende vse prej kot vzoren. Pred četrtkovim spektaklom evropske lige na štadionu, ki nosi ime njegovega očeta – Napoli se bo pomeril z Barcelono – je 35-letni Diego Maradona Sinagra spregovoril o precej hladnem odnosu in celo užaljenosti predsednika Aurelia De Laurentiisa.

»Nisem želel priti na slovesnost, ko so odkrili očetov kip v slačilnici Napolija. Vabila za tekmo še nimam, če ga prejmem, potem bom prišel. Poleg tega so igrali tudi v posebnih dresih s podobo mojega 'starega', a nam niso poslali niti enega. Dobil sem ga po zaslugi (Mattea) Politana in njegovega agenta, ki je moj prijatelj. To je nekaj neverjetnega,« je bil v pogovoru za španski časnik AS razočaran Maradona mlajši, trenutno trener nižjeligaša Napoli United.

Prvi idol Aimar, rad spremljal tudi Messija, Xavija, Iniesto in Modrića

Kar se tiče očetovih nogometnih sposobnosti, je Maradona mlajši prepričan, da bi mu lahko vsi njegovi nasledniki, tudi tisti najboljši z vseh koncev sveta, zgolj čistili čevlje, oziroma bi bil tudi to prevelik zalogaj.

»Moj oče je razred zase in jasno je, da nekaterim ob tem ni bilo lahko. A zame ni primerjave. Že drugi na večni lestvici mu ne more niti čistiti kopačk,« je dodal. »Moj prvi veliki idol je bil (Pablo) Aimar. Tudi (Lionela) Messija sem rad spremljal. Veliko jih je. Tisti, ki samo teče in dosega gole, mi ni všeč. Xavi in (Andres) Iniesta sta mi bila všeč v tisti Guardiolovi Barçi in rad spremljam tudi (Luko) Modrića ...«