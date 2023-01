Skupaj s Pelejem sta bila nepremagljiva

V nadaljevanju preberite:

Solze na licih Brazilk in Brazilcev se po decembrski smrti svetovne nogometne ikone Peleja še niso posušile, a že današnji dan bo prebudil podobno boleče spomine. Mineva 40 let od smrti Maneja Garrinche, ki so ga v času aktivne kariere v domovini oboževali morda celo bolj kot Peleja.