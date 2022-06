Slavju v Palermu ni videti konca, prihajajo še Cityjevi milijoni

Po poročanju dnevnika La Gazzetta dello Sport bo Palermo prevzel City Football Group, ki mu poveljuje šejk Mansur bin Zajed Al-Nahjan, prvi mož angleškega nogometnega prvaka Manchester Cityja. Palermo, čigar odločilne štiri tekme v boju za napredovanje v serie B je skupno spremljalo vsaj 150.000 gledalcev, je želel prevzeti tudi James Pallotta, ameriški lastnik Rome, toda Sicilijanci so se usmerili proti Združenim arabskim emiratom, posel naj bi potrdili 1. julija. Priljubljeni trener Silvio Baldini naj bi ostal na klopi kluba, ki se je zaradi finančnih težav moral pred tremi leti preseliti v četrti rang ligaškega tekmovanja.

City Football Group tako prvič odmevneje vstopa na italijansko tržišče, potem ko so prevzeli že avstralski Melbourne City, mehiški Montevideo City Torque, francoski Troyes, belgijski Lommel, ameriški New York City in indijski Mumbai City, pri španski Gironi, kitajskem Sichuan Jiuniuju in japonskih Yokohama Marinos pa imajo manjšinski delež.

Palermo je v četrtfinalu dodatnih kvalifikacij s skupnim izidom 3:2 najprej izločil Triestino, nato s 4:3 Virtus Entello, za konec pa še brez prejetega gola FeralpiSalo (4:0) in Padovo (2:0). Vzdušje je bilo temu primerno ...