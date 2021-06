Slavko Vinčić bo delil pravico na derbiju četrtfinala eura 2020

Pod streho spravil tudi zahtevnejši večer v Bakuju

Slovenska sodniška ekipa na evropskem prvenstvu v nogometu še ni rekla zadnje, kot smo napovedali že nedavno . Evropska nogometna zveza (Uefa) je namreč sodnikuin njegovim sodelavcem zaupala kar četrtfinalnimedin, ki bo v petek zvečer (21) na štadionu Bayerna v Münchnu.Slovenci očitno sodijo med može v črnem, ki so doslej na turnirju pustili pozitiven vtis. Vinčić in sodelavci so dobili dotlej v roke dve tekmi. Najprej dvoboj skupine E med Španijo in Švedsko, pozneje še spopad Švice in Turčije v skupini A. Za opravljeno v Sevilli ni bilo pripomb, Vinčić pa je spravil pod streho tudi malenkost zahtevnejši večer v Bakuju.Med 70. in 80. minuto je pokazal več rumenih kartonov in tudi edini morebiten incident hitro razrešil z opominom – ko jezahteval najstrožjo kazen po padcu v kazenskem prostoru Turčije. Vinčić si je tudi zavoljo tega lahko obetal še eno priložnost v izločilnih dvobojih.