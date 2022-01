Slovenca igrata na najslabšem štadionu v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Uporabniki Googla, Tripadvisorja in specializirane spletne strani za obiske štadionov Football Ground Map so izbrali: najboljši štadion v Evropi je Signal Iduna Park v Dortmundu, povsem na dnu pa je končal Empolijev štadion Carlo Castellani. Zagrebški Maksimir je na visokem drugem mestu med »negativci«, španski Santiago Bernabeu in katalonski Camp Nou pa kljub dotrajanosti (predvsem slednjega) še naprej ostajata magnet za obiskovalce.