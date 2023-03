Slovenci s točko na prag uvrstitve v elitni del kvalifikacij SP

Izbranci Tomislava Horvata so v dvorani Tabor proti favoriziranemu Kazahstanu igrali 3:3 (1:3). Kazahstanci so povedli po dobrih petih minutah igre, ko je iz ostrega kota z desne strani zadel Albert Akbalikov. V osmi minuti je imela tudi Slovenija veliko priložnost za izenačenje, pa tudi v deveti minuti je do strela prišel Žiga Čeh, vendar je bil vratar gostov Nuralem Bajdula zbran. Je pa Čeh zadel le nekaj sekund pozneje, ko je po samostojni akciji z močnim strelom levico zadel za 1:1.

Kaj lahko bi se Slovenija spet znašla v zaostanku po desetih minutah, a je Čingiz Jesenamanov žogo poslal malo mimo gola. Toda domača vrsta je bila kar enakovreden boj s polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva, proti katerim na štirih predhodnih dvobojih še ni slavila, ob dveh remijih je imela dva poraza, izgubila je tudi na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah (0:2).

Toda v 15. minuti je slovenska obramba pozabila na Daurena Tursagulova, ki je z roba kazenskega prostora z nizkim strelom ukanil Nejca Berzelaka za 2:1. Tudi ob koncu polčasa je bila nekoliko nevarnejša gostujoča zasedba, kar je 13 sekund pred koncem unovčil Taynan da Silva z močnim strelom od daleč.

87. gol Osredkarja za reprezentanco prebudil ekipo

V uvodu drugega polčasa je vratar Slovenije Berzelak zatresel okvir vrat tekmečevega gola, je pa na 2:3 zmanjšal kapetan Igor Osredkar v 24. minuti, ko je zadel z leve strani. Za najboljšega strelca slovenske vrste je bil to 87. reprezentančni zadetek. Na veselje navijačev v dvorani Tabor je Teo Turk v 26. minuti izid poravnal na 3:3. Slovenija je še pritiskala, tudi Berzelak je bil spet nevaren, slabe štiri minute pred koncem, ko je tudi Kazahstan spet igral bolje, pa je Denis Totošković z nizkim strelom od daleč zadel vratnico.

Slovenija je v skupini 5 osvojila sedem točk in je končala na drugem mestu, Kazahstan je bil prvi z desetimi, zadnja pa Črna gora, ki ni osvojila točke. To pomeni, da se je iz skupine neposredno v elitni del kvalifikacij prebil Kazahstan, verjetno pa bo to kot eni od štirih najboljših drugouvrščenih ekip uspelo tudi Sloveniji. To ji lahko prepreči le še visoka zmaga Nizozemske nad Ukrajino v skupini 11.

Sicer pa gre preostalih osem drugouvrščenih ekip v dodatno razigravanje v štirih parih, skupni zmagovalci teh parov pa se bodo tudi uvrstili v elitni del kvalifikacij. V tem bo igralo 20 reprezentanc v petih skupinah. Pet prvakov skupin se bo prebilo na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin pa se bodo pomerile za še dve mesti.