Slovenec navdušil italijanski del Švice

Nogometaši po Evropi so se po reprezentančnih preizkušnjah vrnili k ligaškim tekmovanjem. Kaj je najbolj odmevalo na Otoku in kaj v nemški bundesligi? Zakaj navijači opevajo Žana Celarja in Tomija Horvata? Kakšna je bila vrnitev Jana Oblaka od reprezentance k Atleticu in kaj so poudarili španski novinarji?