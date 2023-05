Slovenska liga prekaša premier league in jo je treba najprej prodati doma

V nadaljevanju preberite:

Spomladi odlične Radomljane je vodil Oliver Bogatinov. Pod njegovo takriko je moštvo v 1. SNL osvojilo kar 31 točk in le tri manj od najboljših Celjanov. Za konec prvenstvene bitke je stopil v ospredje, saj je prisolil zaušnico domžalskemu športnemu direktorju Senijadu Ibričiću. Gorenjec s stalnim prebivališčem v Kopru je pojasnil, zakaj so bile Radomlje tako uspešne in zakaj še ni odločena bitka za obstanek.