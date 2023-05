Olimpija že ve, kako zabija edini Slovenec Ester

V nadaljevanju preberite:

Pomladnih 8 golov pa najboljšega strelca Radomljanov Esterja Soklerja na drugo mesto za vijoličnim bombarderjem Žanom Vipotnikom. Današnji dvoboj 34. kola 1. SNL v Domžalah je za 23-letnega Posavca lepa priložnost, da odlično sezono zaokroži v velikem slogu in z golom proti Olimpiji. Še eden iz izvrstnega rodu mladinskega moštva Krškega, v katerem so bili Jan Gorenc (Eupen, Belgija), Vanja Drkušić (Soči, Rusija), Luka Guček (Černomorec, Ukrajina) in Luka Kerin (Bravo), se primerjavi z nekdanjimi soigralci z zamudo prebija v »prvo ligo«. Toda počasi in zanesljivo mu to gotovo uspeva. »Nisem se obremenjeval, vedel sem, da bo slej ko prej prišlo tudi mojih 'pet minut',« je povedal napadalec.