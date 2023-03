Slovenski načrt znan: visoka zmaga v lepo polnih Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Šport morda med vsemi družbenimi dejavnostmi zahteva največje spoštovanje tekmecev, rivalov ali celo nasprotnikov. Tako bo tudi v nedeljo (18.00) v Stožicah, ko se bosta merili reprezentanci Slovenije in San Marina. Po videnem v četrtek lahko navijači pričakujejo visoko zmago čete Matjaža Keka in skok Slovenije na vrh skupine H v boju za evropsko prvenstvo v Nemčiji.

Številni so se spraševali, zakaj v Astani nista dobila priložnosti v udarni enajsterici Sandi Lovrić in Miha Zajc. Odgovor v članku. Kako razmišlja Žan Vipotnik in kako je navdušil soigralce? Koliko navijačev pričakujejo v Stožicah?