Slovenski upi za uvod s Španci

Slovenija bo skupaj z Madžarsko letos gostila nogometno evropsko prvenstvo za reprezentance do 21 let. Znani so uradni termini tekem. Slovenska vrsta bo uvodno tekmo igrala 24. marca ob 18. uri v Mariboru proti branilcem naslova Špancem.



Izbranci Milenka Aćimovića bodo nato 27. marca ob 18.00 v Celju igrali proti Češki, zadnja tekma slovenske reprezentance v skupinskem delu pa bo 30. marca ob 21.00 v Mariboru proti Italiji.



Maribor bo poleg tega v skupinskem delu gostil še tekmo med Španijo in Italijo, Celje pa dvoboja med Češko in Italijo ter Španijo in Češko. Zanimivo bo tudi v Kopru in Ljubljani, kjer bodo tekme skupine D, v kateri so reprezentance Portugalske, Anglije, Hrvaške in Švice.



Izločilni boji bodo potekali med 31. majem in 6. junijem 2021. Maribor bo prizorišče po ene četrtfinalne in polfinalne tekme, medtem ko bo v ljubljanskih Stožicah ena četrtfinalna tekma in veliki finale evropskega prvenstva.



Prvič doslej bo na evropskem prvenstvu sodelovalo 16 ekip iz vse Evrope.

